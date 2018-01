Flamengo promete reforços para amanhã Depois da chegada do meia Toró, o Flamengo deve anunciar nesta sexta-feira as contratações do lateral-esquerdo Juan, do volante Marabá e do meia Rodrigo. Os direitos federativos dos três jogadores pertencem ao empresário Eduardo Uran, que já os negociou com o clube carioca. Juan, de 25 anos, foi um dos destaques do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Já Rodrigo, de 24 anos, e Marabá, de 19 anos, amargaram o rebaixamento à segunda divisão com o Paysandu. Com as novas contratações, o vice-presidente do Flamengo, Kléber Leite, tenta agora trazer um reforço famoso. Só que o dirigente já destacou a falta de recursos financeiros para viabilizar a negociação e garantiu que não irá cometer loucuras. ?É preciso entender que a política de contratações do Flamengo mudou. Estamos em crise financeira e não podemos ficar fazendo loucuras?, avisou Kléber Leite.