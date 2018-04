Flamengo provoca São Paulo e cria camisa com Taça das Bolinhas

RIO - Quatro dias depois de ser oficialmente declarado hexacampeão brasileiro pela CBF, o Flamengo lançou nesta sexta-feira, 25, em seu site oficial, uma camiseta comemorativa à conquista, com a polêmica Taça das Bolinhas em destaque.

Com os dizeres "Eu já sabia", na parte da frente, a camiseta destaca, nas costas, os anos em que o Flamengo foi campeão. 1980, 1982, 1983, 1992 e 2009 estão em preto. Já ''87'' aparece sem o ''19'' à frente, em fonte maior e em vermelho.

A camiseta faz referência ao fato de a CBF ter reconhecido o Flamengo como campeão brasileiro de 1987. Na ocasião, os principais times do país se uniram para realizar uma competição paralela, a Copa União. O time carioca, campeão deste torneio (chamado de módulo verde), se recusou a pegar o Sport, campeão do módulo amarelo, que foi então declarado campeão brasileiro.

Logo depois de a Caixa Econômica Federal entregar ao São Paulo a Taça das Bolinhas (destinada ao primeiro clube a vencer cinco vezes o Brasileiro), a CBF mudou seu entendimento sobre 1987, o que coloca o Flamengo como o primeiro penta.

A camiseta pode ser vista ainda como uma provocação ao São Paulo, que, em 2007, quando faturou o Campeonato Brasileiro, lançou a camisa "Penta Único", fazendo graça sobre o fato de o Flamengo ter, oficialmente, apenas quatro títulos até então. Depois disso, o time paulista virou hexa em 2008 e os cariocas voltaram a levantar a taça em 2009.

A camisa do "Eu já sabia" será comercializada em edição limitada inicialmente apenas no Engenhão, no quiosque de produtos oficiais do clube, situado no Setor Leste Superior. O preço será de R$ 49,90. Depois, chegará aos quiosques da loja oficial do clube nos shoppings cariocas.

"O Flamengo não poderia deixar uma data tão importante como esta passar em branco. Todo mundo já sabia que éramos hexa, pois ganhamos em campo. Mas o reconhecimento oficial é importante. Fizemos esta camisa para a torcida comemorar. E um momento histórico", afirmou o vice-presidente de Marketing do Flamengo Henrique Brandão.