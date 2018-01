Flamengo próximo do primeiro reforço O diretor de Futebol do Flamengo, Bernardo Amaral, disse nesta quinta-feira que o clube deve anunciar nos próximos dias a contratação do primeiro reforço para a temporada 2003. Ele não quis revelar o nome para não atrapalhar as negociações. O técnico Evaristo de Macedo pediu dois meias e um atacante. Rumores na Gávea dão conta de que seria o atacante Lopes, que atuou no Palmeiras no último Campeonato Brasileiro e brigou com o técnico Levir Culpi. O procurador do jogador, o empresário Léo Rabello, teria oferecido seu cliente ao Flamengo, fato negado pelos dirigentes rubro-negros. Em relação ao volante Vampeta, a diretoria confirmou que está estudando uma proposta de um clube do exterior. O nome do interessado não foi revelado, mas se especula que o Flamengo receberia cerca de R$ 1,5 milhão pelo passe do atleta.