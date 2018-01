Flamengo: pulseiras para construir CT A diretoria do Flamengo vai dar início à campanha "Craque o Flamengo faz em casa... CT o Flamengo faz com você" na antevéspera do clássico contra o Vasco, no dia 15 de julho, pelo Campeonato Brasileiro. Serão vendidas pulseiras emborrachadas, com slogan da promoção, com a intenção de arrecadar fundos para a construção do Centro de Treinamento do clube, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio. A pulseira será dupla e entrelaçada, nas cores vermelha e preta, e será vendida a R$ 9,90 - o lote inicial é de 11 mil pulseiras. O conceito e os produtos da campanha do CT serão apresentados para a torcida rubro-negra por meio de três filmes que serão veiculados na Rede Globo durante o segundo semestre de 2005.