Flamengo quer acelerar chegada de Zico após demissão

A demissão de Zico do comando do CSKA Moscou deve levar o Flamengo a tentar acelerar a chegada do ex-jogador para assumir algum cargo no departamento de futebol. O presidente Marcio Braga, que já havia esboçado com o maior ídolo da história do time carioca um plano para que ele comandasse o futebol do clube no ano que vem, espera ter uma conversa com Zico nos próximos dias.

"O Zico chega ao Brasil na próxima semana. Já encaminhamos para a Fundação Getúlio Vargas o projeto de incorporação do CFZ [clube fundado por Zico] ao Flamengo. Ele vai ser o coordenador, supervisor, presidente do futebol do Flamengo", declarou o dirigente.

Campeão da Copa da Rússia e da Supercopa Russa pelo CSKA Moscou, Zico evitou lamentar a demissão e afirmou pensar, neste momento, apenas em descansar. "Ser técnico é ser um eterno interino", disse, resignado. "O presidente me informou que não queria mais que eu continuasse. Agora é voltar ao Brasil, descansar um pouco e curtir o neto", comentou.