Flamengo quer anular jogo contra o Vitória Sob a alegação de atitude "anti-esportiva" do Vitória, o Flamengo vai tentar anular a partida em que foi derrotado por 1 a 0, em Salvador, dia 14 de setembro, pela série A do Campeonato Brasileiro. O diretor Jurídico do Rubro-negro, Lincoln Moraes, informou que o clube terá por base o artigo nº 336 do Código Brasileiro Disciplinar de Futebol (CBDF) para entrar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), com o objetivo de marcar um novo confronto entre os clubes. O art. nº 336 está inserido no capítulo IV do CBDF, "das infrações dos representantes ou delegados" , diz que será punido aquele que "proceder de forma atentatória à dignidade do desporto, com o fim de alterar resultado de competição". A pena prevista é a suspensão de 180 a 360 dias. E, em seu parágrafo único, ainda assinala que "se o procedimento resultar a alteração pretendida, o tribunal ou junta poderá anular a partida". "Eles jogaram areia e encharcaram o campo d´água. E não estava fazendo um tempo ruim em Salvador e muito menos chovendo", explicou o diretor Jurídico. "Isso caracteriza uma conduta anti-esportiva."