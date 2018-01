Flamengo quer atropelar o Inter O momento não é nada cômodo para jogadores, comissão técnica e dirigentes do Flamengo: o clube precisa derrotar o Internacional, nesta quinta-feira, às 20h30, no Rio, para tentar sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. "A equipe tem que atropelar o Internacional. Não podemos pensar em outro resultado que não seja a vitória", avisou o lateral-esquerdo Diego, que retorna ao time após cumprir suspensão automática. Outro destaque do Flamengo estará no banco de reservas. O zagueiro Júnior Baiano tinha até chance de entrar no time, mas o técnico Andrade preferiu manter Fernando. Nada, porém, que desanime o jogador. Ele acha que o pior já passou - chegou a ser afastado pelo ex-técnico do clube, Celso Roth - e que, em breve, reconquistará sua vaga entre os titulares. "Eu me cobro bastante e ainda tenho o meu filho Patrick, de 10 anos, que é o primeiro a me cornetar quando atuo mal", afirmou Júnior Baiano.