Flamengo quer classificação antecipada Superadas as desavenças de relacionamento entre jogadores com a boa atuação diante do Olaria, o Flamengo concentra as atenções na Copa do Brasil, na qual enfrenta o ABC, às 21h45 desta quarta-feira, no estádio Machadão, em Natal. Sem desfalques, o Flamengo tem como objetivo a classificação antecipada para as oitavas-de-final. Para isso, precisa vencer por dois gols de diferença. O técnico Zagallo está empolgado com a boa fase da equipe, tanto que acredita na conquista antecipada do título Carioca. Entre os jogadores, o otimismo pode ser observado em todos os discursos. O ânimo é oposto ao observado na semana passada, quando foi necessário realizar três reuniões com o elenco para desfazer os desentendimentos. Uma demonstração da nova realidade foi o entrosamento entre Edílson e Petkovic, no jogo de sábado. Se dentro do grupo os problemas foram resolvidos, o Flamengo iniciou uma ?guerra de nervos? contra o ABC, aos chegar a Natal. Como havia prometido antes da viagem, a diretoria do clube orientou funcionários a fazerem uma inspeção no hotel para evitar problemas com a alimentação dos jogadores. O temor dos dirigentes deve-se ao fato de atletas do Náutico terem passado mal por causa da comida, em sua última ida à cidade. O time nordestino respondeu com um pedido de sua diretoria para que a torcida compareça em bom número ao Machadão. A expectativa dos dirigentes potiguares é de que o número de torcedores do ABC se iguale ao do Flamengo, que costuma predominar nas partidas da equipe carioca no nordeste.