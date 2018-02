Flamengo quer continuar com Athirson O lateral-esquerdo Athirson é atualmente o jogador mais importante do elenco do Flamengo e a diretoria já iniciou os trabalhos para prorrogar o empréstimo do atleta, que termina dia 30 de junho. O advogado do clube, Marcos Motta, e o empresário Léo Rabello viajaram para a Itália onde se encontram nesta sexta-feira com o diretor-geral da Juventus, Luciano Moggi. ?Acho que teremos êxito nesta operação devido ao sucesso do primeiro acordo. Na época, o Athirson não estava sendo aproveitado e hoje está valorizado", afirmou Motta. De acordo com Léo Rabello, o Flamengo vai tentar a prorrogação por mais um ano. No acordo firmado entre o Flamengo e a Juventus no ano passado, as equipes acertaram que cada uma ficou com 45% do passe do jogador, enquanto Athirson tem 10%. Tanto Motta quanto Rabello foram os intermediários desta negociação e por isso foram escolhidos para voltar a representar o Rubro-Negro. Felipe - A Fifa decidiu por unanimidade que o Galatasaray (Turquia) é culpado pela quebra de contrato com o meia Felipe. O jogador não tem mais nenhum vínculo com o time turco e ainda vai receber uma indenização, cujo valor será definido pela entidade. O Galatasaray pode recorrer da decisão.