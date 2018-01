Flamengo quer contratar Márcio Mossoró O meia Márcio Mossoró, do Paulista, é o nome da vez para vestir a camisa 10 do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O empresário do jogador, Fernando César, se reuniu nesta quarta-feira com dirigentes do clube carioca, no Rio, e recebeu uma proposta que gira em torno de R$ 300 mil de luvas mais cerca de R$ 80 mil de salário. A negociação pode ser definida nesta quinta-feira mesmo, um dia depois da final da Copa do Brasil, entre Paulista e Fluminense. Márcio Mossoró despertou o interesse de vários clubes brasileiros e até do exterior pelo bom desempenho no torneio. O presidente do Fluminense, Roberto Horcades, chegou a informar, no começo do mês, que estaria perto de contratar Márcio Mossoró. E o Palmeiras também mostrou interesse. Mas seu destino deve ser mesmo o Flamengo.