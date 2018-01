Flamengo quer ex-supervisor do Vasco Hoje, o presidente do Flamengo, Márcio Braga, confirmou que o clube vai contratar o ex-supervisor de Futebol do Vasco Isaías Tinoco, que deixou São Januário na quinta-feira. "Ele foi cria aqui do Flamengo e nós estamos precisando de sua ajuda. Trazer de volta um profissional como ele só vai ajudar nosso trabalho", assegurou o dirigente.