Flamengo quer fazer dois amistosos O atacante Edílson, o meia Petkovic e o zagueiro Gamarra foram as principais ausências durante a reapresentação do elenco do Flamengo, hoje, na Gávea, depois da conquista do tricampeonato Carioca. De acordo com a diretoria rubro-negra, os três atletas ganharam uns dias a mais de folga. O iugoslavo só irá voltar ao clube na próxima semana. A reunião entre os dirigentes rubro-negros e o técnico Zagallo foi adiada para amanhã. O vice-presidente de Futebol do Flamengo, Walter Oaquim, afirmou que o clube deve realizar um ou dois amistosos antes da estréia na Copa do Campeões, contra o Bahia. "Acho que não teremos ritmo de jogo se ficarmos só treinando." A diretoria do Flamengo vai propor a Zagallo que o time realize uma pré-temporada cerca de dez dias antes da competição. Uma das reivindicações do treinador é a contratação de dois ou três jogadores para o elenco. Hoje à noite, o Rubro-Negro foi homenageado na Câmara dos Vereadores, por causa da conquista do tricampeonato Carioca.