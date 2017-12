Flamengo quer Leonardo como "manager" O ex-meia Leonardo, campeão do mundo com a seleção brasileira, em 1994, e campeão mundial pelo São Paulo, em 1993, pode ser em 2006 o novo ?manager? do futebol do Flamengo. Kléber Leite, atual diretor da equipe carioca confirmou nesta quarta-feira que iniciou as negociações para que o ex-atleta, revelado na Gávea assuma a função. Hoje, Leonardo é dirigente do Milan.