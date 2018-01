Flamengo quer mais três reforços O diretor de futebol do Flamengo, Bernardo Amaral, disse nesta quinta-feira que o clube está analisando três nomes para reforçar o elenco na próxima temporada. Até agora, a diretoria já contratou o meia Lopes, ex-Palmeiras, e espera anunciar em breve um atacante e um volante. "Estamos em negociação. São jogadores com capacidade de serem titulares, mas dentro da nossa realidade financeira", afirmou. Especula-se que o Flamengo esteja interessado no atacante Luizão, que está na reserva no Hertha Berlim, da Alemanha. O dirigente, porém, não quis revelar os nomes. Os jogadores do Flamengo encerraram nesta quinta-feira os exames físicos e técnicos e voltam às férias, só se reapresentando no dia 3 de janeiro. O reforço Lopes foi bem na avaliação. A pré-temporada do clube deve ser realizada em Resende, interior do Rio.