Flamengo quer o Americano na final O técnico Zagallo minimizou o empate entre o Botafogo e Fluminense, que praticamente eliminou as duas equipes da disputa pelo returno do Campeonato Carioca. Segundo o treinador, o importante para o Rubro-Negro é que o Vasco perca pontos e, com isso, possibilite a ascensão de sua equipe. O Flamengo ocupa a quinta colocação na tabela de classificação, com 16 pontos em oito partidas, e está a três pontos do líder Americano e um ponto atrás do Vasco, que tem um jogo a menos. "O que nos interessa é o Vasco. A minha intenção é a de que o Vasco nos enfrente, na última rodada, precisando nos vencer para ganhar o turno", disse Zagallo. Quanto ao Americano, o treinador preferiu não polemizar, mas deixou transparecer sua preferência para enfrentar o Alvinegro, se for necessária a realização da final do Estadual. Por ter conquistado o primeiro turno, o Flamengo já está classificado para decidir o título do Estadual. Se vencer o returno, o Rubro-Negro será o campeão por antecipação.