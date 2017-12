Flamengo quer ?pacto pela vitória? Os jogadores do Flamengo vão fazer pacto pela vitória para tentarem terminar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, que se encerra no fim de semana, fora da zona de descenso. Por decisão do próprio elenco, haverá uma reunião durante a semana para que todos possam se cobrar e corrigir os erros das últimas partidas. Na opinião do atacante Jean, que tem proposta do futebol turco e pode deixar a Gávea até sexta-feira, a união dos jogadores é o melhor caminho para o Flamengo voltar a vencer. "Só dependo da gente. Temos condições de tirar a equipe dessa situação", disse Jean, pouco à vontade para falar sobre uma possível transferência. "Estou concentrado no Flamengo. Não sei de nada e, no momento, quero apenas que a equipe fuja da zona de rebaixamento", explicou.