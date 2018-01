Flamengo quer processar Oswaldo A diretoria do Flamengo decidiu tomar providências com relação à declaração do técnico Oswaldo de Oliveira de que nunca teria recebido salários no período em que comandou o time carioca. Quando deixou o cargo, no último domingo, ele disse que não via a cor do dinheiro há 14 meses, somando suas passagens por Fluminense, São Paulo, Vasco e Flamengo. De acordo com o vice-presidente Jurídico do Rubro-Negro, Ronaldo Gomlevsky, o treinador "inventou esta história". "Vamos interpelar o Oswaldo para ele confirmar ou desmentir a declaração. Caso mantenha o discurso, vamos tomar as medidas cabíveis", afirmou Ronaldo, confirmando que dará entrada em um processo por danos morais se o treinador não voltar atrás no que falou. "O que ele disse não condiz com a verdade. O Flamengo não tem nada contra o Oswaldo. Só que temos de defender a imagem da instituição que representamos." Segundo o vice-presidente de Finanças do Flamengo, Luiz Felipe Brandão, o clube pagou a todos os integrantes do futebol até o dia 15 de agosto. "Na segunda-feira, pretendemos pagar até 15 de setembro", revelou. "E o Oswaldo não será um dos contemplados. Agora, ele é só mais um na dívida de R$ 200 milhões." Brandão disse também que Oswaldo deixou de assinar o contrato com o Rubro-Negro "porque não quis". "O documento estava à disposição dele."