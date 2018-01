Flamengo quer Rodrigo Fabri para 2003 O técnico do Flamengo, Evaristo de Macedo, já declarou que o clube precisa de um ídolo para a próxima temporada. O escolhido pela diretoria rubro-negra é o atacante Rodrigo Fabri, atualmente no Grêmio. O procurador do jogador, Fernando Sérgio, porém, declarou desconhecer o interesse. "Não fui procurado por ninguém do Flamengo. Seria uma honra para ele, mas como não houve contato fica impossível falar sobre essa possibilidade", afirmou Fernando. Segundo ele, Rodrigo tem contrato com o Grêmio até junho de 2003 e disse desconhecer que o Rubro-Negro tenha direito a 50% do passe sobre uma possível venda por parte do Real Madrid (Espanha), clube dono do passe do atleta. "Nem conheço os detalhes do contrato entre Flamengo e Real. Pelo que me consta, o Flamengo não tem nem direito a esse dinheiro", afirmou. Apesar de desconhecer o que foi acertado entre os clubes, Fernando disse que o documento não explica de forma clara como foi realizada a negociação.