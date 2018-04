Flamengo quer vencer Grêmio para ficar mais perto do G-4 Apesar do futebol irregular apresentado até o momento no Campeonato Brasileiro, o Flamengo encara o Grêmio, neste domingo, às 16 horas, no estádio Olímpico, em Porto Alegre, com chance de terminar o primeiro turno próximo do grupo dos quatro primeiros. Com 27 pontos, o time rubro-negro tenta ganhar algumas posições para entrar na segunda metade da competição com o título em vista.