Flamengo quer vitória para seguir vivo por Libertadores

A permanência do técnico Vanderlei Luxemburgo, as contratações de Ronaldinho Gaúcho e Thiago Neves. Tudo foi feito para recolocar o time na briga pelo título brasileiro e, fundamental, conquistar uma vaga na competição continental. Com uma das folhas salariais mais altas do futebol brasileiro, ficar de fora da Libertadores vai afetar todo o ano de 2012.

E é o que vai ficar muito perto de acontecer em caso de derrota para os gaúchos. Com os mesmos 57 pontos dos flamenguistas, os colorados estão em quarto lugar porque têm uma vitória a mais. "Estamos trabalhando muito forte para a partida contra o Internacional. Vamos ganhar este jogo de qualquer jeito", deu o tom da importância do confronto o goleiro Felipe.

De melhor ataque do campeonato, o time parou de fazer gols há três rodadas. E mesmo com a equipe precisando da vitória, tudo indica que Luxemburgo vai mudar o esquema tático, do 4-4-2 para o 3-5-2. "Não tem mágica, não vou fazer mágica para eles fazerem gols. Eles treinam para isso", disse o técnico, que não pode contar com o lateral-esquerdo Junior Cesar, suspenso.

Outro fator negativo é ter de mandar o jogo em Macaé, com o Engenhão ocupado pelo clássico entre Fluminense e Vasco. Inevitável para um time que não tem estádio próprio. "O Maracanã faz falta ao Flamengo. Jogar no interior é sempre muito ruim. Tirar do Engenhão e levar para Macaé é ruim", reclamou Luxemburgo.