Flamengo quita salários, mas não paga Ronaldinho

RIO - Às vésperas do clássico contra o Vasco, que vai definir se o Flamengo conseguirá vaga na Copa Libertadores do ano que vem, a diretoria do clube quitou os salários de outubro. O clube havia prometido saldá-los na sexta-feira da semana passada. Mas restam pendências, como parcelas de direitos de imagens de alguns jogadores. O problema envolvendo Ronaldinho Gaúcho e a Traffic também ainda não foi resolvido.

Há três meses, o atleta não recebe a parte do salário que cabe à empresa (R$ 750 mil por mês). Na próxima segunda, após o fim do Campeonato Brasileiro, a dívida completará quatro meses. Flamengo e Traffic precisam chegar a um acordo e assinar contrato, o que só deve ocorrer a partir da semana que vem.

Quanto ao pagamento dos diretos de imagens de outros atletas, ainda pendente, a diretoria rubro-negra garantiu que irá regularizar a situação o mais rápido possível.