Flamengo recebe Figueirense no Maracanã O Flamengo é o melhor time carioca no Campeonato Brasileiro e tenta nesta sábado contra o Figueirense, às 18 horas, no Maracanã, continuar próximo dos líderes. O Rubro-Negro se recuperou bem nas três últimas partidas da competição quando obteve duas vitórias - sobre Vasco e Cruzeiro - e um empate fora de casa com o Paysandu. Apesar da má campanha do Figueirense, o técnico Nelsinho Baptista não acredita em jogo fácil. E aproveitou para fazer um alerta. "Trabalhei com o Evair no Goiás. Ele é artilheiro e um assistente de qualidade. Temos que evitar dar espaços", afirmou o treinador. Nelsinho decidiu dar mais uma oportunidade ao meia Fábio Baiano. O jogador havia sido afastado temporariamente do elenco rubro-negro por ter desapontado o treinador. No entanto Baptista nega. Ao contrário de Fábio, o zagueiro Váldson terá o contrato rescindido e será dispensado. Mas o técnico tem problemas para escalar o time. Além do meia Felipe, com dores musculares, e o atacante Edílson, com uma conjuntivite, o Flamengo não terá Zé Carlos. O atleta sofreu uma fisgada na coxa e foi vetado pelos médicos. O goleiro Júlio César, com lombalgia, dá lugar a Diego. Com isso, Fernando Baiano ganhou mais uma chance e vai atuar ao lado de Jean. Este, mesmo gripado, garantiu que enfrentará o Figueirense. O jogador não quer desfalcar a equipe porque está sonhando com a convocação para a seleção brasileira sub-23. Na próxima semana, o técnico Ricardo Gomes chamará os atletas que participarão da Copa Ouro. Reforço - A diretoria do Flamengo continua buscando um novo zagueiro para reforçar o time no Brasileiro. O alvo dos dirigentes é Nenê, de 28 anos, que está no Hertha Berlim (Alemanha). Ele atuou no Corinthians e no Grêmio e é uma indicação de Nelsinho.