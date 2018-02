Flamengo recebe o Atlético-PR Fazer com que os bons desempenhos pela Copa do Brasil se repitam no Campeonato Brasileiro é o objetivo do técnico do Flamengo, Abel Braga, hoje contra o Atlético-PR, às 18h, em Volta Redonda. Enquanto precisa apenas de um empate para chegar à final da Copa do Brasil, ainda não venceu e está na zona de rebaixamento do Brasileiro, com apenas quatro pontos em oito rodadas. Abel Braga, no entanto, teve problemas para escalar a equipe. O meia Zinho, com uma entorse no tornozelo esquerdo, não joga. A tendência é a de que Felipe, que vinha atuando no ataque seja recuado para o meio. Os paranaenses acompanharam a vitória do Flamengo diante do Vitória, quarta-feira, por 1 a 0, e perceberam que o contra-ataque é a principal arma carioca. O técnico Levir Culpi manteve o mistério em relação à escalação e pode optar por Dagoberto ou Ilan na frente ou, como terceira hipótese, reforçar o meio-de-campo com a entrada de Bruno Lança.