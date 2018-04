Flamengo reforça desejo de reintegrar volante Luiz Antonio

RIO - A diretoria do Flamengo divulgou nesta quinta-feira uma nota oficial em que reitera o desejo de contar com Luiz Antonio no seu elenco, após o clube obter nova vitória na Justiça contra o jogador, que tenta se desvincular do clube, mas vem colecionando seguidas derrotas.

"Após mais uma decisão judicial favorável ao Flamengo, a diretoria do clube novamente reafirma seu desejo pelo retorno do jogador Luiz Antonio ao nosso grupo de futebol profissional. As portas do clube continuam abertas ao atleta", afirma a nota oficial divulgada pelo clube.

Na sua ação judicial, Luiz Antonio alega que o Flamengo não cumpriu com as suas obrigações, como o pagamento de bonificações previstas em contrato e luvas. Assim, pede para ter o seu contrato rescindido, o que o liberaria para se transferir gratuitamente, mas não vem obtendo êxito nas suas ações.

Assim, o Flamengo divulgou nota para garantir que não pretende retaliar o jogador, além de contar com o seu retorno para as competições de 2014, após o volante ser um dos destaques na conquista do título da Copa do Brasil no ano passado.