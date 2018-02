Flamengo reforça meio campo com Marcinho, do Atlético-MG

O Flamengo parece querer estocar meio-campistas para a próxima temporada. Mesmo com as boas atuações de Cristian, Íbson e Toró na reta final do Campeonato Brasileiro, a diretoria rubro-negra acertou a vinda de Marcinho, do Atlético Mineiro, e ainda tenta repatriar de Jônatas, que está no Espanyol, e Renato, do Al Nasr, dos Emirados Árabes. O diretor jurídico Michel Assef Filho viaja nesta semana a Dubai tentar a liberação de Renato para a disputa da Libertadores, embora o vice-presidente de Futebol, Kleber Leite, praticamente descarte a hipótese do retorno - o meia tem contrato com o Al Nasr até maio. Marcinho fará exames nesta terça-feira pela manhã e será apresentado à tarde. Já a negociação de Jônatas, segundo nota divulgada pelo clube, "evoluiu", mas ainda faltam detalhes para o acerto com o clube de Barcelona. Jônatas saiu logo depois da conquista da Copa do Brasil de 2006, mas não se adaptou ao futebol espanhol. Além do meio-de-campo, o Flamengo também reforçou a defesa: acertou nesta segunda a contratação do zagueiro Rodrigo, que defendeu o São Paulo e está no Dínamo de Kiev, da Ucrânia. O jogador chegará na quinta-feira ao Brasil para fazer exames médicos e ser apresentado oficialmente.