Flamengo rejeita ceder Everton para ter Vágner Love

A diretoria do Flamengo rejeitou nesta terça-feira a possibilidade de ceder o meia Everton, numa eventual transação com o Palmeiras, para ter o atacante Vágner Love. O vice-presidente de futebol do clube carioca, Marcos Braz, garantiu que as negociações podem fracassar caso a diretoria palmeirense insista em ficar com Everton.

Sem clima para continuar no Palestra Itália, Vágner Love já manifestou desejo de defender o Flamengo em 2010. O jogador, no entanto, tem contrato até o meio do ano com o Palmeiras, que exige uma compensação para liberá-lo. O único jogador pedido pelos palmeirenses é Everton, que não deve sair da Gávea.

Marcos Braz aproveitou essa negociação para avisar que o Flamengo não vai envolver nenhum dos titulares que foram campeões brasileiros em eventuais negociações para reforçar o elenco para 2010.