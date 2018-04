Flamengo renova contrato do jovem meia Mattheus RIO - O Flamengo renovou nesta terça-feira o contrato do jovem meia Mattheus, de apenas 18 anos. O novo vínculo do atleta, revelado nas categorias de base do clube, tem duração de três anos. "Estou muito feliz por estar renovando com o clube que fui criado. Tenho história aqui dentro, desde pequeno. Por isso, a minha felicidade com o contrato novo", afirmou Mattheus, que vem a ser filho do ex-jogador Bebeto.