Flamengo renova contrato do zagueiro Ronaldo Angelim

Angelim ficará na Gávea até o final deste ano e deverá se integrar ao grupo do Flamengo para iniciar a pré-temporada na cidade de Porto Feliz, no interior de São Paulo, neste final de semana.

No clube desde 2006, Angelim soma três títulos estaduais, uma Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro de 2009 no comando da zaga flamenguista. O jogador ganhou destaque ao marcar o segundo gol do time na vitória de virada sobre o Grêmio, na última rodada do Brasileirão do ano passado. O gol garantiu o título à equipe carioca.

Neste ano, Angelim é uma das apostas do técnico Andrade para as campanhas do Flamengo no Campeonato Carioca e na Copa Libertadores, a partir de fevereiro.