Flamengo respira aliviado com vantagem A euforia do Flamengo pode ser medida pela declaração do presidente Marcio Braga. Ele afirmou que a equipe rubro-negra vai embalar após superar o Brasiliense, por 3 a 2, na quarta-feira, no Distrito Federal. Com o triunfo, o segundo obtido fora de casa neste Campeonato Brasileiro, o clube abriu quatro pontos de vantagem em relação ao Atlético-MG, melhor colocado na zona de rebaixamento. ?Isso dá tranqüilidade para a gente trabalhar?, resumiu o técnico Andrade, feliz com a atuação dos atacantes Marcelo e Josafá ? cada um fez um gol. ?Hoje tenho mais opções para o setor ofensivo, o que é muito bom?. O treinador, porém, não quer alimentar o clima de oba-oba. ?Não dá para relaxar. O Flamengo ainda terá adversários difíceis pela frente?, afirmou Andrade. O próximo compromisso será com o Atlético-MG, terça-feira, no Estádio Luso-Brasileiro. ?É outro jogo que vale seis pontos e somente a vitória interessa?.