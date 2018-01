Flamengo retoma treino visando última rodada do Brasileirão

Ainda sob o clima de comoção causado pelo acidente aéreo da Chapecoense, o elenco do Flamengo se reapresentou nesta segunda-feira, após folga no fim de semana. O técnico Zé Ricardo iniciou a preparação do time carioca para o jogo contra o Atlético-PR, domingo, na Arena da Baixada, pela rodada final do Brasileirão.

Sob ligeira chuva, ele comandou trabalho técnico focado na precisão dos passes e movimentação dentro da área. Depois, Zé Ricardo deu atenção especial a jogadas pelas laterais do campo, na tentativa de melhorar as investidas ofensivas do time.

Zé Ricardo ainda não começou a definir a equipe titular que entrará em campo no fim de semana. É certo que ele não poderá contar com o meia Diego, que cumprirá suspensão por ter levado o terceiro cartão amarelo na rodada passada. O zagueiro Rafael Vaz também será baixa porque ainda se recupera de uma luxação no ombro esquerdo.

O dia também ficou marcado por uma missa em homenagem às vítimas do acidente aéreo da Chapecoense. Jogadores, o técnico Zé Ricardo e o diretor executivo de futebol, Rodrigo Caetano, participaram de celebração na Igreja da Matriz de São Jorge, em Quintino, bairro da zona norte do Rio de Janeiro.