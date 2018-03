Flamengo revive rixa antiga no Recife Flamengo e Sport iniciam amanhã a disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil, em jogo que começará às 21h45, e deve lotar o estádio da Ilha do Retiro, em Recife. Os dois clubes vão reviver uma rixa antiga. São os protagonistas de uma grande polêmica no futebol brasileiro. Em 1987, o Rubro-Negro carioca recusou-se a enfrentar o time pernambucano na final da Copa União, alegando que uma equipe da Primeira Divisão não deveria enfrentar outra da Segunda. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reconhece o Sport como o legítimo campeão da Copa, mas o Flamengo se diz o vencedor desta competição. O Flamengo tenta a recuperação após o empate com o Guarani, por 1 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. O time foi muito criticado por causa da apatia demonstrada em campo e precisa apresentar uma melhor atuação se quiser obter um bom resultado em Recife. O técnico Nelsinho Baptista tem apenas uma dúvida na escalação do time. Ele ainda não decidiu quem será o companheiro de Edílson no ataque do Flamengo. Mais uma vez, Jean e Fernando Baiano disputam a posição. O primeiro leva vantagem porque vem atuando bem enquanto o segundo tem sido vaiado pela torcida. "Espero começar jogando, mas o Fernando está vivendo um bom momento. Quem decide é o treinador e estou confiante", disse Jean. Já Zé Carlos, que ainda se diz inseguro após 23 dias longe dos treinos por causa de contusão muscular, fica no banco de reservas. Na zaga, Fernando, machucado, cede seu lugar ao veterano Váldson. No meio-de-campo, como Nelsinho não pode contar com Paulo Miranda, que atuou pelo Cruzeiro na competição, vai escalar o jovem Jonatas. Ígor, que também era cotado, fica como opção para o decorrer do jogo.