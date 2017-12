Flamengo: Roth pede mais reforços O técnico Celso Roth disse nesta segunda-feira que, apesar da evolução técnica e tática, o Flamengo tem carência em peças de reposição. O treinador foi além: acrescentou que enfrenta esse problema desde o início do Campeonato Brasileiro e, se possível, quer reforços. "Não posso ficar lamentando, tenho que trabalhar. A diretoria está atenta, as coisas são visíveis", declarou o treinador, chateado com a má pontaria da equipe rubro-negra, que fez apenas 21 gols em 18 jogos - tem o segundo pior ataque do Brasileiro. "Criamos oportunidades contra o Fortaleza, mas pecamos na hora de concluir", afirmou Celso Roth, ciente de que o Flamengo fará um jogo difícil na quinta-feira: contra o Paraná, no Estádio Luso-Brasileiro. "Mas temos que fazer o dever de casa".