Flamengo se antecipa e elenco já faz exames de pré-temporada

Depois de um ano sem grandes conquistas, o Flamengo confia que na temporada de 2015 pode alcançar objetivos maiores e, pensando nisso, já começou os trabalhos. Nesta terça-feira, os jogadores se reapresentaram ao clube e realizaram uma bateria de exames médicos com o intuito de antecipar a pré-temporada - inicialmente as avaliações seriam realizadas em janeiro do próximo ano.

As atividades começaram cedo, logo às 7h30 da manhã, e foram realizadas no CT do Ninho do Urubu e na Gávea - os jogadores foram divididos em dois grupos, que revezaram durante o dia nos locais de exame. Eles fizeram ecocardiograma, passaram por avaliação clínica, ortopédica, oftalmológica, otorrinolaringológica e teste ergométrico. O atacante Paulinho não pôde participar porque ainda se recupera de contusão.

Antes de entrar de férias, o Flamengo realiza o seu último compromisso pelo Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, neste domingo, em Porto Alegre.