Flamengo se classifica nos pênaltis Numa demonstração de garra, o Flamengo se classificou para as quartas-de-final da Copa do Brasil ao vencer o Juventude nos pênaltis, depois de ter perdido por 2 a 1 no tempo normal. A partida desta quarta-feira, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, teve todos os ingredientes que tornam o jogo eliminatório emocionante: penalidades, duas expulsões e várias chances de gol. Apesar de ter errado muito, principalmente ao ter dois jogadores expulsos de forma infantil, o time carioca conseguiu a vaga e irá enfrentar o vencedor do confronto entre Goiás e Coritiba, que jogam nesta quinta-feira. O Flamengo demonstrou que iria atuar ofensivamente logo no primeiro lance de ataque, quando Edílson desperdiçou uma grande chance, à frente do goleiro, após passe de Petkovic. Aos 12 minutos, o Juventude reagiu e abriu o placar em cabeçada de Dauri, que aproveitou falha do lateral Alessandro. O jogo estava aberto, com os ataques superando as defesas. Aos 32 minutos, Petkovic lançou Beto, que chutou forte no canto: 1 a 1. O panorama da partida começou a ficar favorável ao Juventude quando o flamenguista Cássio foi expulso logo no início do segundo tempo. O time carioca, no entanto, ainda armava perigosos contra-ataques e Beto chegou a perder a chance de marcar o segundo gol, após novo lançamento de Petkovic. Aos 18 minutos, a pressão desordenada do Juventude deu certo. João Marcelo deu um chute despretensioso e marcou o segundo gol. Quando faltavam 15 minutos para o final da partida foi a vez de Petkovic ser expulso. No lance, ele deu continuidade a uma jogada que já tinha sido paralisada pelo árbitro, recebeu o segundo cartão amarelo e saiu revoltado de campo. Apesar do técnico Hélio dos Anjos ter colocado dois atacantes em campo, o Juventude não soube aproveitar a vantagem numérica, se limitando a cruzar bolas altas na área. Gamarra e Juan, que tiveram grande atuações, conseguiram evitar o gol que desclassificaria o Flamengo. Com o placar em 2 a 1 - o mesmo do primeiro jogo -, a decisão foi para os pênaltis e a incompetência dos jogadores do Juventude facilitou a classificação do Flamengo. O goleiro Júlio César foi decisivo para o êxito da equipe carioca, ao defender dois pênaltis - Dauri chutou outro para fora.