Flamengo se concentra no Corinthians Preocupados com o clima de euforia na Gávea por causa da classificação para a final da Copa do Brasil, a diretoria e o técnico do Flamengo, Abel Braga, reuniram nesta sexta-feira os atletas para evitar que eles dêem declarações que menosprezem o Santo André - adversário da decisão do torneio. Além disso, a conversa serviu também para alertá-los sobre o confronto contra o Corinthians, domingo, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. "Vocês (jornalistas) deveriam me perguntar sobre o jogo contra o Corinthians. Acho que o time já está vivendo um clima de antecipação da partida decisiva contra o Santo André e isso não é nada bom", declarou Abel Braga, que demonstrou precaução ao falar sobre o suposto favoritismo do Flamengo sobre o adversário da final da Copa do Brasil. "É um grande perigo, até porque o Santo André provou que tem méritos para chegar até aqui. Imagine se a gente não ganhar? A pressão será enorme. Temos a obrigação de vencer e isso é ruim. Para a equipe paulista, não ter pressão é uma vantagem".