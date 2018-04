Flamengo se obriga a vencer nas duas próximas rodadas Virou norma os treinadores trabalharem com pequenas metas no Campeonato Brasileiro, para ajudar a manter o foco dos jogadores. Pois o Flamengo tem dois compromissos seguidos onde a vitória é obrigatória. Nas duas próximas rodadas, recebe no Maracanã times que estão lutando contra o rebaixamento: Sport, neste sábado, e Coritiba.