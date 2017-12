Flamengo se reapresenta com sete caras novas e reforço de Alex Muralha O Flamengo iniciou nesta quarta-feira a temporada 2016 com sete caras novas, além do técnico Muricy Ramalho. O clube já havia anunciado as contratações do zagueiro Juan (ex-Internacional, revelado no clube), do lateral-direito Rodinei (ex-Ponte Preta) e do volante Willian Arão (ex-Botafogo), mas, nesta tarde, se reapresentou com outros quatro reforços.