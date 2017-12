Flamengo se reúne com organizadas e cobra postura para evitar punições

A diretoria do Flamengo, incluindo o presidente Eduardo Bandeira de Mello, se encontrou nesta terça-feira com membros de suas organizadas, em encontro promovido pelas próprias torcidas, e que contou, inclusive, com a presença de jogadores, casos do goleiro Alex Muralha e do veterano zagueiro Juan.

No encontro, realizado em um hotel do Rio, a diretoria do Flamengo apresentou suas preocupações em relação ao comportamento dos torcedores nos compromissos pela Copa Libertadores e naqueles duelos em que será mandante no Estádio Luso-Brasileiro, especialmente por suas características, com a proximidade das arquibancadas dos gramados.

Assim, a diretoria fez alertas aos torcedores, lembrando que problemas provocados por eles terão efeitos negativos diretos ao Flamengo. "Fiquei surpreso, o evento foi organizado por eles. Apresentamos os riscos que o comportamento deles pode trazer", afirmou Bandeira de Mello, que garantiu que, apesar da participação no encontro, a diretoria seguirá com sua postura de independência na relação com as organizadas.

Após o período de férias, o elenco do Flamengo vai se reapresentar nesta quarta-feira, às 16 horas, quando iniciará a sua preparação para a temporada 2017. O primeiro compromisso oficial será em 28 de janeiro, quando estreará no Campeonato Carioca diante do Boavista, em casa.