Flamengo se vira como pode para ganhar O desfalque forçado do meia Felipe estava fora dos planos do técnico Andrade. Por um ato de indisciplina do jogador no clássico diante do Botafogo - Felipe tentou agredir o volante Túlio -, o Flamengo terá de pagar caro. Pagar caro em um momento em que tudo conspira contra a equipe da Gávea que luta para afastar o fantasma da Segunda Divisão. "Vou ter de me virar com as opções que tenho no elenco, mas a qualidade não será a mesma. O esquema da equipe não mudará, mas com certeza perdi muita qualidade no meio-de-campo. O Felipe é um jogador acima da média", lamenta Andrade. As opções são três: Athirson, Jônatas e Juliano. O primeiro é o favorito por ter características similares a de Felipe, embora não tenha a habilidade dos dribles desconcertantes. Jônatas chegou a atuar no coletivo de sexta-feira no time principal, mas não no lugar de Felipe. Ele é um jogador mais marcador. E Juliano é a última alternativa de Andrade por ser um atacante e que jogaria improvisado na meia. "Está sendo difícil dormir tranqüilo esses dias. Tenho de estar ligado 24 horas em tudo o que está relacionado ao futuro do Flamengo. Espero que eu só tenha pesadelos durante à noite", afirma. Poderia ser pior, já que o zagueiro Júnior Baiano também corria o risco de ser suspenso pelo STJD, pela expulsão contra o Atlético-MG. A preocupação de Andrade só não é maior porque o atacante Dimba deu mostras de que fez a paz com o gol nos coletivos desta semana, em Itu. Goleador do Brasileirão do ano passado (31 gols), Dimba marcou apenas seis com a camisa do Flamengo - o último há quase dois meses. "A expectativa e a ansiedade são grandes para ver o que o Dimba e o Jean podem render na partida. E precisaremos muito deles porque, com certeza, o Palmeiras, no Parque Antártica e com o apoio da torcida, vai pressionar de todas as maneiras nos vinte minutos iniciais", analisa o treinador. Dimba não se preocupa com a pressão para voltar a marcar. Contra o Botafogo, ele cansou de desperdiçar oportunidades. Hoje, mais uma vez, ele é a principal aposta dos cariocas. "As dificuldades são grandes, então temos de nos dedicar e trabalhar para alcançarmos nossos objetivos no campeonato. Só assim as coisas vão melhorar", avisa.