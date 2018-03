Flamengo segue sem vitória na Taça Rio O Flamengo sentiu a ausência do meia Felipe e não conseguiu sair do empate, por 1 a 1, com o Bangu, no Maracanã, pelo segundo turno do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro atuou mal e quase saiu de campo derrotado. Esta foi a segunda partida da Taça Rio e a equipe da Gávea ainda não obteve uma vitória. Foram dois empates. Apesar de ter sido melhor no primeiro tempo, o Flamengo não soube aproveitar este domínio para conseguir o seu gol. Enquanto o Bangu jogava fechado, tentando explorar os contra-ataques, o Rubro-Negro afunilava os ataques pelo meio, facilitando o trabalho da defesa adversária. Com dificuldades para entrar na área do Bangu, restava ao Flamengo arriscar finalizações de longe. Por duas vezes, o clube da Gávea obrigou o goleiro Ellington a evitar o gol. Primeiro com o atacante Jean e depois com o lateral-esquerdo Roger. Na única jogada que o Rubro-Negro conseguiu efetuar para chegar perto de Ellington, Jean chutou para fora. No segundo tempo, o Flamengo voltou assustando logo no início, mas Roger acabou finalizando por cima do gol. O Bangu respondeu com William. Júlio César espalmou para escanteio. Aos 9 minutos, o lateral-direito China cruzou e Welington Monteiro, de carrinho, abriu o placar. O Rubro-Negro não se abateu com o gol sofrido e empatou aos 12. Andrezinho cruzou para o atacante Flávio chutar no canto de Ellington. A partida seguiu com chances para ambos os lados. Flávio desperdiçou ótimo contra-ataque. E o Bangu perdeu excelente oportunidade com Welington Monteiro. Júlio César estava fora do gol, mas o meia finalizou para fora.