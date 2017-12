Flamengo sem Obina contra o Paraná O atacante Obina não vai voltar ao ataque do Flamengo na partida de quinta-feira, contra o Paraná, no Estádio Luso-Brasileiro. O jogador foi vetado pelos médicos do clube por ainda sentir dores na coxa esquerda, problema que o afastou de quatro dos últimos cinco confrontos - atuou somente 45 minutos contra a Ponte Preta, na quarta-feira passada. Fabiano Oliveira é o mais cotado para substituí-lo, pois seu colega Bruno Mezenga, de 16 anos, não vem tendo boas atuações e deve retornar ao time de juniores. O técnico Celso Roth deixou bem claro, mais uma vez, sua irritação pela má pontaria da equipe, que tem o segundo pior ataque do Campeonato Brasileiro - fez 21 gols em 18 jogos. "Não adianta finalizar mais do que o adversário e não vencer o jogo. Fico chateado quando o time é superior em campo, mas não consegue o resultado", declarou o técnico do Flamengo.