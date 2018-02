Flamengo sem Zinho contra Santo André Para a primeira partida das finais da Copa do Brasil, quarta-feira, contra o Santo André, o Flamengo não contará com a experiência e com a liderança do meia Zinho. Ele ainda se recupera de contusão no tornozelo esquerdo e foi vetado pelos médicos do clube. Para complicar ainda mais a vida do técnico Abel Braga, o atacante Negreiros ainda é dúvida. Recém-convocado para a seleção brasileira, o goleiro Júlio César não quer o Flamengo com o rótulo de favorito nesse confronto decisivo. Além disso, ele frisou que o título será a coroação do trabalho de todos no clube e um presente para a torcida rubro-negra. "Favorito não. Lógico, que tradição conta, mas futebol é decidido dentro de campo. Estou preparado psicologicamente e temos de respeitar o Santo André, que já derrotou o Atlético-MG e o Palmeiras. Então, o adversário tem seus méritos", ressaltou Júlio César. Até o fim da tarde de hoje, a diretoria do Flamengo não havia recebido os 3 mil ingressos que vão ser destinados para a torcida rubro-negra. Filas pequenas se formaram hoje na Gávea, mas os torcedores saíram decepcionados com o adiamento da venda dos convites.