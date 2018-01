Flamengo só admite a vitória Manter a invencibilidade deixou de ser prioridade no Flamengo. O time despreza o empate no clássico deste domingo, às 16 horas, contra o Corinthians, na Ilha do Governador. O comunicado partiu de Andrade, que substituiu Celso Roth no comando técnico da equipe há sete rodadas e desde então não perdeu nenhum jogo. A explicação é simples: nesse período, o Flamengo empatou cinco vezes e venceu somente duas partidas. Ou seja, em 21 pontos disputados, conquistou 11 e não conseguiu se afastar da zona de rebaixamento. "Nunca liguei para essa questão (a da invencibilidade). O que importa é a forma madura como o Flamengo vem jogando, sempre em busca da vitória, não temendo os adversários", disse Andrade. Ele ressaltou que a postura não significa um desrespeito as demais equipes. "Não posso, por exemplo, dizer que não devemos ter precauções contra o Corinthians, que está na disputa do título e tem um time forte." Para superar o adversário, Andrade vai lançar Obina no ataque, no lugar do paraguaio Cesar Ramírez, contratado para dar mais força ao ataque rubro-negro e resolver o problema da escassez de gols da equipe. Obina ficou 66 dias sem marcar até quebrar o jejum contra o Internacional, no empate por 1 a 1, dia 7 de setembro, no Rio. Ele tem-se revelado pouco paciente com as perguntas repetidas sobre a possibilidade de estar acima do peso. "Não estou gordo, estou com meu peso normal, de 87 quilos. A televisão me deixa mais gordo. O ângulo da TV dá a impressão de que tenho uma barriga maior, mas isso não é a realidade", explicou Obina. Na ausência do volante Jônatas e de seu reserva imediato Diego, suspensos, Andrade escolheu Júnior como substituto. Ele vai compor o meio-de-campo com Augusto Recife, Renato e Souza. A tendência é a de que o ataque seja formado por Fellype Gabriel e Obina. Existe a possibilidade, porém, de o atacante Fábio Júnior ser titular. Sendo assim, Fellype Gabriel ficaria com a vaga de Souza. O técnico somente acabará com o mistério horas antes da partida. "O mais importante é que estou vendo uma equipe determinada em campo", declarou. O lateral-esquerdo André fará função de terceiro zagueiro, para tentar anular os atacantes Tevez e Nilmar. "Eles são rápidos e ótimos jogadores. Por isso, vou me preocupar mais com a marcação".