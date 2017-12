Flamengo só empata com o Figueirense O Flamengo voltou à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, depois de deixar escapar a vitória contra o Figueirense, um de seus adversários diretos na luta para fugir do descenso. O jogo disputado neste domingo, no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, terminou empatado por 2 a 2. O time carioca chegou a abrir vantagem de dois gols em menos de 20 minutos de partida e deu a impressão de que golearia o visitante. Depois, a equipe carioca caiu de rendimento e permitiu a reação do Figueirense. A equipe catarinense voltaria para casa com os três pontos se tivesse mais ousadia e se Edmundo não desperdiçasse um pênalti ainda no primeiro tempo, quando o Flamengo já vencia por 2 a 0. O atacante esteve mal, desatento e errando passes de curta distância. Edmundo deixou o campo no intervalo saudado ironicamente pelos flamenguistas. Foi substituído no vestiário por Jônatas. O Flamengo chegou aos 2 a 0 com dois gols de chutes de longa distância. No primeiro, Diego Souza cobrou falta com violência e a bola fez uma curva antes de entrar. No outro, Renato contou com a colaboração do goleiro Edson Bastos. Em duas falhas da defesa carioca, Carlos Alberto e Bruno marcaram para o Figueirense. No final, a torcida do Flamengo, em protesto pela atuação irregular da equipe, gritava "olé" a cada troca de passes dos catarinenses.