Flamengo só pensa na Copa do Brasil A ordem no Flamengo é esquecer a má posição na classificação do Campeonato Brasileiro e pensar exclusivamente na conquista da Copa do Brasil. Essa foi a recomendação do técnico Abel Braga para os jogadores, que vão enfrentar o Vitória, no Barradão, dia 9 de junho, na partida de ida das semifinais do torneio. O zagueiro André Bahia resumiu o pensamento do elenco do Flamengo. "O grupo está muito motivado para esta partida pela Copa do Brasil. Respeitamos o time do Vitória, mas vamos para o Barradão buscando um resultado positivo. Estamos preparados e não podemos desperdiçar a chance de disputar uma final este ano", declarou o jogador. De acordo com André Bahia, a derrota do Flamengo para o Vitória, por 5 a 1, pela quinta rodada do Brasileiro, foi considerada "atípica" e não vai interferir no rendimento da equipe nesse confronto da Copa do Brasil. "Aquele jogo já faz parte do passado e o grupo está muito motivado para esta partida pela Copa do Brasil", garantiu. O técnico Abel Braga vai escalar o lateral-direito Rafael, recuperado de contusão, no lugar de Reginaldo Araújo. Se treinar com bola, Athirson deve ficar no banco de reservas nesse confronto com o Vitória.