Flamengo sofre com ausência de Felipe O meia Felipe, contundido no tornozelo esquerdo, afirmou nesta quinta-feira que o Flamengo mereceu o empate contra o Bangu, na quarta, pela segunda rodada da Taça Rio. A previsão é a de que ele retorne à equipe apenas no dia 10, pela quarta rodada da competição. "O Flamengo não jogou bem e não merecia a vitória. O jeito é ter paciência, porque só quero voltar ao time quando estiver 100% recuperado", afirmou Felipe. "Espero atuar pelo menos 45 minutos contra a Portuguesa para poder atuar os 90 minutos da partida seguinte, contra o Botafogo." A má atuação do Flamengo fez o técnico Abel Braga lamentar a ausência de Felipe. De acordo com o treinador, o time está muito dependente do atleta e sentindo falta de suas jogadas individuais e, "por isso é necessário encontrar soluções para o problema".