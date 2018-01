Flamengo sonha agora com o Mundial Ao ganhar a Copa dos Campeões, seu segundo título em pouco mais de um mês, o Flamengo fez a torcida acreditar que começa uma nova série de títulos repetindo as conquistas do início da década de 1980. Com os ídolos Petkovic e Edílson inspirados - e o restante do time mantendo a regularidade -, o Rubro-Negro já garantiu vaga na Taça Libertadores, que o pode levar ao topo do mundo pela segunda vez. "Essa vai ser uma de várias", prometeu o capitão da equipe Beto. Também satisfeito com o título, o técnico Zagallo fez questão de elogiar o adversário. Segundo o treinador, que se diz amante do futebol ofensivo, o time do São Paulo demonstrou qualidade, sempre levando perigo ao gol rubro-negro. A permanência de Zagallo, um dos principais responsáveis pela boa fase rubro-negra, está confirmada. Ele já acertou, verbalmente, com o presidente Edmundo Santos Filho, que ficará até o fim do ano. "Agora que cheguei ao Rio, preciso oficializar e assinar o contrato", explicou. Hoje, durante a comemoração do título na chegada dos jogadores, a torcida demonstrava confiança em vencer o Mundial Interclubes no próximo ano. Um grande número de pessoas foi ao Aeroporto Tom Jobim para receber o time no fim da tarde. Entre os presentes, o grito mais ouvido era: "Não é mole não; ano que vem é o Flamengo no Japão." Será realizada, nesta sexta-feira, uma carreata para festejar a vitória rubro-negra. Para manter o elenco, que já tinha conquistado o Campeonato Carioca há pouco mais de um mês, o presidente do clube, está tentando levantar recursos. Há a possibilidade de, se não for firmada uma parceria, o Flamengo ser obrigado a vender o passe de um dos jogadores. O dirigente destinou R$ 400 mil para a premiação da equipe. Outra preocupação do treinador é dar início a preparação para o segundo semestre - o Flamengo faz a sua estréia na Copa Mercosul, no dia 21 deste mês, contra o Nacional, do Uruguai. Por isso, a reapresentação dos jogadores está marcada para terça-feira. Apenas o zagueiro Juan, que viajou para Colômbia para se apresentar à seleção brasileira não deve estar presente. Além de Juan, Gamarra e Edílson também não voltaram para o Rio: o primeiro foi para o Paraguai e o segundo, para a Bahia. Um dos heróis do título, o iuguslavo Petkovic chegou mais cedo do que a delegação, juntamente com Leandro Ávila e Fábio Augusto. O presidente do Flamengo estava no mesmo vôo e levou o troféu para a Gávea.