Flamengo sonha com mais 3 reforços Um dia depois da vitória sobre o Figueirense, por 1 a 0, no Estádio Orlando Scarpelli, o assunto na Gávea se resumiu à possíveis contratações do Flamengo. A diretoria rubro-negra adiou nesta segunda-feira uma reunião com representantes do Cruzeiro, em Minas, para tentar fechar uma negociação que traria o lateral-direito Maurinho e o meia Adriano ao futebol carioca. Além deles, o Flamengo espera apresentar ainda nessa semana o volante Carlos Alberto, do Figueirense. O jogador foi muito vaiado durante o jogo de domingo. Irritado, fez gestos à torcida e recebeu cartão amarelo. Foi substituído no intervalo. O clube de Santa Catarina, porém, ainda não confirma o término das negociações.