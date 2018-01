Flamengo sonha com Marcelinho O presidente do Flamengo, Hélio Ferraz, negou hoje que o clube esteja montando uma "operação" para o retorno do artilheiro Romário à Gávea, mas confessou seu interesse na volta do meia Marcelinho Carioca. O dirigente afirmou não ter a intenção de atrapalhar o entendimento de Romário com o Tricolor. Sobre o ex-jogador corintiano teceu vários elogios. "Não acredito que o Flamengo tenha condições de trazer o Romário. Até porque, ele está em entendimentos com o Fluminense", frisou Ferraz. "Agora, sou fã do futebol do Marcelinho, gosto muito dele, e, pessoalmente, adoraria tê-lo no meu time." Para iniciar as negociações pela volta de Marcelinho, Ferraz aguarda uma autorização do técnico rubro-negro Evaristo de Macedo. O dirigente enfatizou não ser o responsável pela indicação dos atletas contratados no clube. De acordo com o presidente do Flamengo, Macedo está analisando os setores mais carentes do time para tomar uma decisão quanto a contratação de Marcelinho. "Se o Evaristo disser que o Marcelinho é uma prioridade, vou tentar trazê-lo", contou Ferraz. A admiração de Ferraz com o futebol de Marcelinho surgiu quando o jogador foi revelado nas divisões de base do Flamengo, em 1988. O atleta atuou pelo Rubro-Negro até 1993 e conquistou os títulos do Campeonato Estadual e da Copa do Brasil, ambos em 1990, e do Campeonato Brasileiro, em 1992. Recentemente, o jogador voltou ao Brasil depois de rescindir seu contrato com o Gamba Osaka, do Japão.