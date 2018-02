Flamengo surpreende Independente na Série A-3 do Paulista No fechamento da 9.ª rodada da Série A-3 do Campeonato Paulista, o Flamengo venceu o Independente por 3 a 0, em Limeira, nesta quinta-feira à tarde. O resultado deixou o time de Guarulhos com 11 pontos, em 11.º lugar, enquanto o Independente continua com nove pontos, em 14.º. Os gols foram anotados por Lelo, Paulinho e Lima. A rodada fez uma vítima: o técnico Doriva Bueno, do São Carlos, pediu demissão após ser goleado pelo Primavera, por 4 a 1, na quarta-feira, em Indaiatuba. A diretoria do clube deve optar por um técnico mais experiente e linha-dura, sendo que um dos cotados é Varlei de Carvalho. Apesar da mudança de comando, o São Carlos faz uma campanha regular: com 14 pontos, é o nono colocado.